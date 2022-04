Wasser marsch! - Brunnensaison in Bochum startet

„Bochum ist eine pulsierende Stadt und funktionierende Brunnen gehören zum Lebensgefühl der Menschen dazu. Sprudelnde Brunnen sehen aber nicht nur gut aus, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Klimas in der Stadt, denn das verdunstende Wasser sorgt gerade in den heißen Sommermonaten für zusätzliche Abkühlung“, erklärt Oberbürgermeister Thomas Eiskirch zur Eröffnung der Brunnensaison 2022. „So führt allein der aus dem Jahr 2009 stammende Wasserlauf unterhalb des Kuhhirten-Denkmals circa 250 Liter Wasser in der Minute. Daher freue ich mich, dass jetzt fast alle Brunnen wieder in Betrieb genommen werden können“, so Eiskirch weiter.

Insgesamt nehmen 20 Brunnen in den nächsten Tagen sukzessive im Stadtgebiet ihren Betrieb auf. Darunter die aufwändig restaurierten Brunnen im Innenhof des Rathauses, der „Brunnen der Schönheit“ und „Brunnen des Glücks“. Aber auch der Kugelbrunnen, der Pferdebrunnen am Springerplatz, der Zwillingsbrunnen im Stadtgarten Wattenscheid und der Brunnen „Lokomobile“ in Dahlhausen sprudeln nun wieder. Der Jobsiade-Brunnen am Husemannplatz wird wahrscheinlich zum letzten Mal an dieser Stelle sprudeln – der Husemannplatz wird neugestaltet und der Brunnen deshalb etwas versetzt. Der Brunnen „Die Schwebende“ im Stadtpark ist durch einen aktuellen Vandalismusschaden erst ab August betriebsbereit.

Dass so viele Brunnen funktionstüchtig sind – 2019 waren dies nur zehn - ist die Folge gezielter Investitionen in Material und Personal. Für die Sanierung und Instandhaltung der Brunnen hatte die Stadt im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro bereitgestellt. Seit Mai 2020 kümmern sich zwei Mitarbeiter des Technischen Betriebs für die Dauer der Brunnensaison von April bis Oktober hauptsächlich um den Betrieb und die Unterhaltung der Brunnen.