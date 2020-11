Wunschzettel an das Christkind

Hi, liebes Christkind, sie ist da, die schöne Weihnachtszeit,

die Menschen aber sind bedrückt, Corona heißt ihr Leid.

So haben wir den Wunsch an dich, befrei uns von dem Wahn,

gib neue Hoffnung, füg hinzu, den Frohsinn mit Elan.

Als Dank wir zünden Kerzen an, und singen Lieder dir,

die Weihnacht ist dein großes Fest, das wollen feiern wir,

nach altem Brauch …

Gruß, Heike Wiezorek

www.heikes-reimkueche.com