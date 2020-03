"An Ecken"

Langendreer liest lädt ein

Ein "Langendreerer Urgestein", Peter Zontkowski, erzählt von seinem Heimatort: "An Ecken" bleibt er stehen und verharrt in Erinnerungen, geht weiter und blättert dabei in seinen Geschichten, die ihn bei seinem Streifzug begleiten: Sei es der Freitagabend in der Wohnküche einer Siedlungswohnung bei einem Nachbarschaftstreffen mit Korn und Ernte 23, Gitarrenmusik im Schrebergarten, seien es die langen Haare, die Musik oder - ganz aktuell das Leben mit Kohle und rauchenden Schornsteinen. Alle seine Beobachtungen fließen in die Stimmungsbilder ein - Langendreer: Die Läden, der Wochenmarkt, die Siedlungen, der Supermarkt, die Kneipen, der "Zwischenfall, Papenholz, Sportplatz Kaltehardt, der "Alte Bahnhof", überhaupt das alltägliche Leben: "Zonte" ist durch diese Zeit geprägt.

Am 17. März 2020 um 19.00 Uhr in der Bücherei Langendreer, Unterstr. 71.

Eintritt frei.

Autor: Brigitte Bablich