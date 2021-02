Seit einiger Zeit sind in Bochum Plakate mit der Aufschrift „Wir ziehen das gemeinsam durch“ zu sehen. Die Schrift steht auf der linken Seite auf einem Vorhang, darunter kleine Figuren, die diesen Vorhang aufziehen. Hinter dem Vorhang tauchen Bilder aus dem Bochumer Kulturbetrieb auf. Was es damit auf sich hat? Das haben wir die Initiatorin und Mitmachende gefragt.

Seit dem 15. Januar und noch bis Mitte Februar sind die Motive auf großflächigen Plakaten zu sehen, über ganz Bochum verteilt. Außerdem erscheinen sie auf der LED-Leinwand sowie auf den beiden Bildschirmen an der Bochum Touristinfo. In den lokalen Medien lächelt uns die Kampagne entgegen und auch über Social Media wird beim "Stadtportal Bochum" die Botschaft von "WiR ziehen das gemeinsam durch" verbreitet. Kurz: Die Kampagne "WiR ziehen das gemeinsam durch" soll alle Bochumerinnen und Bochumer erreichen. Und womit soll sie uns erreichen?

„Wenn wir alle noch ein bisschen durchhalten, können wir all diese schönen Dinge wieder gemeinsam unternehmen“

„Die Motive sollen das WiR-Gefühl stärken und dazu motivieren, die Hoffnung in diesen Zeiten nicht zu verlieren“, verrät Felix Kannengießer von der Bochum Marketing GmbH. „Wenn wir alle noch ein bisschen durchhalten, können wir all diese schönen Dinge wieder gemeinsam unternehmen - ob ins Restaurant gehen, Kulturveranstaltungen besuchen oder feiern.“

Entsprechend sind die Motive auf den Plakaten und Anzeigen ausgewählt: Sie zeigen ein Restaurant, in dem ein Gericht zubereitet wird, eine Klavierspielerin mit Publikum auf einem Konzert und die Band ZSK mit Fans, wie sie tanzen und springen. All das sind Bilder, die sich aktuell während der Corona-Pandemie und der Maßnahmen dagegen wohl nicht in die Tat umsetzen lassen.

Musical-Aufführungen beim „Starlight Express“ in Bochum sind derzeit nicht möglich.

„Die Motive drücken einerseits diese Sehnsucht und Vorfreude aus, andererseits sollen sie Hoffnung und ein Gefühl von Solidarität geben“, sagt die Bochum Marketing GmbH. Mit dieser Einstellung kann sich auch die Band ZSK aus Berlin anfreunden. Das Quartett spielt Punkrock mit deutschen Texten und steht als Garant für schweisstreibende Bühnenshows. Eine solche ist auf dem Foto der „ WiR ziehen das gemeinsam durch“-Kampagne zu sehen.

Die Bochum Marketing GmbH konnte sich schnell für das Foto begeistern: „Wir sind der Meinung, dass es ein sehr starkes Motiv ist, das die Lust am Feiern und die ausgelassene Stimmung, die auf Konzerten herrscht, gut wiedergibt“, so Kannengießer. Aufgenommen wurde das Bild bei einem Konzert hier bei uns in Bochum, im Jahr 2018 im Rockpalast. Das Motiv steht stellvertretend für die gesamte Konzert- und Clubszene in Bochum.

„Eigentlich machen wir bei solchen Werbeaktionen nicht so gerne mit“, beteuert ZSK-Sänger Joshi im Stadtspiegel-Interview. Er ist derjenige, der auf dem Foto mit seiner Gitarre in der Hand in die Luft springt, zu seinen Füßen das verschwitzte Publikum im Bochumer „Rockpalast“, ehemals „Matrix“. „Aber diese Aktion fanden wir sofort gut.“

Ein Song für Christian Drosten



ZSK haben erst Ende Januar mitten in der Pandemie ihr neues Album „Ende der Welt“ veröffentlicht. Darauf zu hören ist auch der Song „Ich habe besseres zu tun“, mit dem die Band im vergangenen Jahr für Aufsehen sorgte. Das Lied behandelt die Situation, in der der Chef-Virologe der Berliner Charité kurzfristig für die BILD Interview-Fragen hätte beantworten sollen. Er konterte via Twitter mit dem Satz „Ich habe besseres zu tun“.

ZSK bewunderten diesen Mut und den Einsatz Drostens und schrieben ihm ein Lied. Eine Schallplatte des Songs haben sie ihm persönlich – natürlich mit gebührend Abstand – übergeben und er versprach: „Wenn Konzerte wieder möglich sind, spielen wir zusammen ein Konzert.“ Drosten spiele nämlich wohl auch Gitarre.

ZSK: Vorfreude auf Konzerte

Aus Plakaten, online und in gedruckter Version sind die Plakate der Aktion „WiR stehen das gemeinsam durch“ zu sehen.

ZSK können das kaum erwarten: „Wir haben gerade unser Album veröffentlicht und noch nie so viele Platten verkauft, wie mit diesem Album“, sagt er. Das Album „Ende der Welt“ stieg auf Platz drei in den deutschen Charts ein. In seiner Stimme klingt aber Wehmut mit: „Eigentlich wären wir jetzt auf Tour und würden unseren Fans die Platte persönlich am Merch-Stand verkaufen und mit ihnen feiern.“ Hinzu kommt, dass Musiker:innen und Bands hauptsächlich von den Einnahmen aus Gagen von Konzerten leben. „Mit Streams verdienen wir als relativ kleine Band nicht viel“, so der Musiker.

Nicht nur Bands ohne Einnahmen

Dabei macht Joshi darauf aufmerksam, dass es nicht nur die Bands sind, denen wegen ausfallender Konzerte Einnahmen wegfallen: „Da gehört ja ein ganzer Zirkus zu“, sagt er „vom Tourmanager über die Busfahrerin, zum Merch-Verkäufer zur Lichttechnikerin, Ticketverkäuferinnen, Pommes- und Bierverkäufern und so viele mehr.“ Viele in der Branche sind Solo-Selbstständige und somit existenziell bedroht, wenn Konzerte, damit die Aufträge und entsprechende Einnahmen wegfallen.

„Wir hoffen aber, dass wir alle möglichst bald wieder zusammen feiern können“, schließt Joshi ab „ und wir uns dafür noch mal alle am Riemen reißen.“

„Es ist total okay, auch mal ungeduldig oder genervt zu sein“

„Und es ist total okay, auch mal ungeduldig oder genervt zu sein“, gibt der Familienvater Joshi zu verstehen, während im Hintergrund seine Kinder zu hören sind. Die betreut er gerade, während Kitas und Schulen geschlossen sind. „Und genau deswegen wollten wir gerne mit der Aktion „WiR ziehen das gemeinsam durch‘ Mut und Durchhaltevermögen spenden.“

