Der Lokalkompass ist ein Gedicht.

Dies zu sagen schien mir Pflicht.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Es zeigen allerlei Berichte

Lokalkompass schrieb ...

Erfolgsgeschichte.

Schon 10 Jahre seit Bestehn

Und es mag so weiter gehn.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Gerne will ich gratulieren,

dem der hohe Ziele sich gesteckt.

Unglaubliches wurde erreicht,

dafür zolle ich Respekt .

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Ein Anlass hier zurück zuschauen

Ach,wie gern sind wir dabei

Mit Gratulation dies untermauern

Noch einmal bin ich hier so frei.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Erlebtes ist hier ohne Frage,

etwas das gibt es nicht alle Tage.

Für das,was bis heute prospertiert

sei nochmals Herzlichst ❤gratuliert.

❤🎈❤🎈❤🎈❤🎈❤🎈❤

Danke,ich durfte so liebe Menschen kennen lernen.

Danke,ich durfte soviel mit euch erleben.

Danke,das ich nicht nur für die Schublade schreibe.

Lokalkompass hat mein Leben bereichert.

In diesem Jahr werde ich 8Jahre dabei sein.👍

Ein paar Stationen meiner LK Erlebnisse füge ich bei.

Es waren viele,viele mehr.🍾🥂🎂💝