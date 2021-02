Corona-Ausbruch:

In einem Pflegeheim in Köln hat sich die Zahl der Todesopfer nach einem Corona-Ausbruch auf 13 Bewohner erhöht. Von 63 Bewohnern waren nach Mitteilung vom Montag elf Personen, an und mit Covid19 gestorben. Nun sind zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Nahezu alle Bewohner und zwanzig Pflegekräfte gelten als infiziert. Am Sonntag (14 .Februar) war bekannt geworden, dass wegen eines Mangels an Impfstoff neun Bewohner verstorben seien.

(Terminverschiebung )

Am Montag (15.Februar) gehen die schlimmen Nachrichten weiter es gibt erneut Todesfälle. 58 Bewohner und 20 Angestellte gelten inzwischen als infiziert. Man spricht von stringenten Regeln und Handhabungen im Kölner Elternheim in Köln - Ehrenfeld .Ebenso von regelmäßigen Tests an Bewohnern und Mitarbeitern sowie Besuchern. FFP-2 Masken sollen zum Standard des Hauses gehören. Das macht mich momentan etwas ratlos. Es kommt die Frage auf ob nicht ein früheres Eingreifen möglich gewesen wäre ?

Quelle:

wa.de