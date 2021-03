Der Coronavirus hat Deutschland auch weiterhin fest im Griff und prägt unseren Alltag.

16.033 Corina Neuinfektionen meldeten die Gesundheitsämter dem RKI innerhalb 24 Stunden.207 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Am vergangenen Samstag waren es noch 12.674 neue Fälle allerdings mit 239 Todesfällen. Die Zahl der binnen 7-Tage-Inzidenz gemeldeten Neuinfektionen lag laut Robert-Koch-Institut bei 99,9 (knapp unter 100) und damit höher als am Vortag.(95,6)

Höchststand:

Blicken wir zurück auf den 22.Dezember 2020 - hier war der Höchststand 197,6 erreicht worden.

Seit Beginn der Pandemie zählte das RKI 2 645 783 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die Gesamtzahl der Verstorbenen mit oder an Covid19 stieg auf 74 565.