Stille Nacht - Heilige Nacht .

Zuversicht-

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Kein Gemeindegesang , Kein Gottesdienst.

Abstand und Maske - Weihnachten 2020 ist anders.

Die Zahlen gehen höher. Es sterben immer mehr Menschen. Wir sind aufgerufen, möglichst alle Kontakte zu meiden. Viele fĂŒhlen sich dieses Weihnachten einsam, einsamer denn je. Ich lese das sich jeder vierte in Deutsche sich mindestens einmal die Woche allein fĂŒhlt.

FĂŒr alle die von uns gegangen sind.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Schon ein Winken am Fenster könnte ihm helfen ein freundliches LĂ€cheln.Â

Weihnachtszeit:

Es ist auch eine Pandemie der Einsamkeit.Â

So banal es klingt ich finde die kleinen Gesten unheimlich schön und hilfreich.Â

Eine Tafel Schokolade vor der TĂŒr, ein paar geschriebene Worte und das Winken am Fenster nicht vergessen. Ein GesprĂ€ch wenn auch nur auf Abstand. Ich habe in der Zeit der Pandemie viele kleine Lichtblicke erlebt.

Viele Gesten die ich besonders fand.DafĂŒr bin ich unendlich dankbar.Der Lokalkompass und die Menschen die sich hier tummeln haben 2020 einfacher gemacht.Â

Bald schon

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Eigentlich bedarf Weihnachten keiner Geschenke. Wenn wir dĂŒrften - wĂ€re "Umarmen" das grĂ¶ĂŸte Geschenk.

NĂ€he.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

In diesem Sinne wĂŒnsche ich euch allen eine wunderbare, Â

besondere Weihnachten. Bitte bleibt gesund...