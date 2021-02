Ich schaue Gottesdienste online sehe Live - Streams dann und wann höre ich Podcasts. Ich lausche hoffnungsvollen Worten. Aber eigentlich habe ich die ganze Zeit das Gefühl als lebe ich Konserve.(Online)

So ist Corona...

Keine Umarmungen mehr, automatisch rücke ich ab wenn mir Menschen zu nahe treten. Wenn es auf dem Bürgersteig zu eng wird mache ich einen großen Bogen. Wann wird das aufhören frage ich mich? Werde ich je wieder bereit sein offline zu gehen? Berührungen, Umarmungen, Begegnungen live fühlen und genießen? Ach, was für eine seltsame Frage. Was geht da nur gerade in meinem Kopf vor?

Pandemie - Gedanken :

Warum kommt mir gerade diese Frage in den Sinn ? Wann wird es wieder Berührungen geben? Sind unsere Umarmungen verloren gegangen und wird es sie wiedergeben? Es fehlt Wärme im Corona - Alltag das bewegt Menschen jeden Tag stärker. Die Welt hat sich spürbar verändert.

Ich denke "Offline" ist zur Zeit unser aller Sehnsucht .

Oder?