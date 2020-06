Es gibt sie diese Momente im Leben,da steht die Welt für einen Augenblick

still.

Und wenn sie sich dann weiter dreht, ist nichts mehr so, wie es war.

In diesen schweren Stunden besteht unser Trost oft nur darin, zu schweigen

und schweigend zu gedenken.

Abschied:

Unser Freund und BürgerReporter Guido Fronzoni starb in der vergangenen

Nacht plötzlich und unerwartet mit nur 52 Jahren.

Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen und allen die ihn liebten.

Wolfgang du bist nicht allein in deiner Trauer.

Guido würde dir vielleicht jetzt folgendes sagen.

Steh nicht am Grab mit verweintem Gesicht

ich bin da - ich schlafe nicht.

Ich bin der Wind, der weht über die See.

Ich bin das Glitzern im weißen Schnee.

Ich bin da - ich schlafe nicht.

Wenn du erwachst im Morgenschein,

du trägst mich im Herzen

ich bin da - du bist nicht allein.

Steh nicht am Grab in verzweifelter Not,

bin ich in deinen Herzen, bin ich nicht tot!

So plötzlich:

Wir verloren einen wunderbaren Menschen.

Wir verloren unseren Nachbarn und guten Freund.

Wir verloren Guido - den wir seit Kindertagen kannten.

Guido dein Herz hat aufgehört zu schlagen.

Guido du wirst uns fehlen.

Wir sind unendlich traurig.

,,Begrenzt war dein Leben,doch unendlich wird die Erinnerung

sein !"

Hab dich lieb.