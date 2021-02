Abschiede sind selten leicht.

Wir ziehen in eine andere Umgebung , wechseln den Arbeitsplatz , verlieren eine Freundschaft oder trennen uns von einem unserer Lieblingsmenschen.

Warum?

Weil man glaubt es passt nicht mehr?

Abschied:

Es gibt so viel, dass man der anderen Person mit auf den Weg geben möchte, so viele Wünsche und Hoffnungen auf ein Wiedersehen, so viele Erinnerungen die alle noch einmal Revue passieren möchten. Gerade wenn man ein langes miteinander hatte, aber oft ist der Kopf wie leergefegt. Manchmal bleibt man Stumm - findet keine Worte - dabei könnte das Herz doch sprechen.

Ein paar Worte nur:

Herzlicher Abschied von einem lieben Freund.

Frag dein Herz.

Liebes Herz was ist geschehen ?

Liebes Herz, sag einfach nein !

Jeder Schritt, den wir nun gehen,

jeder Schritt geht nun allein.

Abschied:

Viele Wege schon gegangen,

gestolpert bist du manches mal.

Aufgestanden immer wieder,

mancher Weg war eine Qual.

Heute möchte ich dir sagen,

ich bin immer für dich da,

bin dein Fels in schweren Tagen,

bist du auch weit, ich bleib dir nah.

Herzlichst deine Seelenverwandte.