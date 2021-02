+

Bochum Inzidenz - Stand 16. Februar 2021 - Unglaubliche 46,0 - auf zur 35

Die aktuellen Coronazahlen

in Düsseldorf



Mit aktuellem Stand wurde - seit dem 03.03.2020 - bei insgesamt

16498 (+8) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit

dem Coronavirus diagnostiziert.



Laut der Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG)

sind aktuell rund 720* Personen in Düsseldorf infiziert.

Von den Infizierten werden 87 in Krankenhäusern behandelt, davon

16 auf Intensivstationen. 15500* Düsseldorferinnen und Düsseldorfer

sind inzwischen genesen.



254 (+2) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren,

sind bisher in Düsseldorf gestorben.

Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen

derzeit in Düsseldorf bei 33.8 (Vortag: 35.7) - dieser Wert gibt die Zahl

der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten 7 Tagen pro

100000 Einwohner an.



Quelle: RKI und LZG



Die Fotos im Beitrag zeigen unter anderem 3 Bürgerreporter:

Gudrun Wirbitzky (Bochum)

Wolfgang Fronzoni (Bochum)

Bruni Rentzing (Düsseldorf)

Und Hans-Peter Wirbitzky (Bochum)

Bilder wurden im Wechsel von uns geknipst! (c)



Es war im November 2020

Am Eingang die Kontrolle!

CORONA-GESICHTER ;-)))

CORONA-GESICHTER! :O

Bald wieder möglich??? ♥♥

Möchte wieder fröhlich tanzen!!!

