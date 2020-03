Kaum jemand, dem nicht die Seele überläuft.

Man möchte sich mitteilen, mit anderen Sorgen und Ängste teilen, sich gegenseitig stützen oder einfach nur versuchen positiv zu denken .. und so gar nicht an das Ausmaß, welches immer seltener heruntergespielt wird. So erlebe ich es zumindest.

Nachdem nun bekannt wurde, dass sämtliche Kitas und Schulen für´s Erste geschlossen bleiben, fällt es mir nicht mehr so leicht, cool zu bleiben.

Der Familie gegenüber gebe ich mich einigermaßen gelassen ...

Innen drin sieht´s aber anders. Leger ausgedrückt .. ich bekomme nun doch ein wenig Schiss. Mein Mann wird nächstes Jahr 70 – und weigert sich immer noch, durch zusätzliche Einnahme von Vitaminen seine Abwehrkräfte zu stärken. Selbst auf Anraten des hiesigen Apothekers nicht. Übrigens, so gut gelaunt habe ich ihn schon lange nicht erlebt. Den Apotheker.

Schön für ihn, wenigstens rollt bei ihm der Rubel ..

Tja – was können wir anderes tun als abzuwarten und die Warte-Zeit eventuell dafür zu nutzen, ein wenig in uns zu kehr´n .. gegebenenfalls auch mal vor der eigenen Haustür? Genau hier fängt doch der Umweltschutz an.

Und während Greta Thunberg nach neuen Wegen sucht, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, befinden wir uns längst im Umbruch. Die Luft ist reiner geworden, seit weniger Kerosin verbrannt wird - was zu schön wäre, um wahr zu sein. In Wahrheit ist es so, dass Flüge mit leeren Maschinen, sogenannte Geisterflüge stattgefunden haben, was aber nicht mehr vorkommen soll. Dies allerdings nicht aus Umweltschutzgründen.

Welche Vorteile die Pandemie noch so mit sich bringt – da gibt es doch bestimmt noch einiges. Wer das Positive sucht, der wird es finden und die graue Zeit überwinden, in der wir uns befinden.