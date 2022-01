Gleich und gleich gesellt sich gerne, sagt man doch oder? Stimmt wohl irgendwie, sagt zumindest die Wissenschaft.

Die Wissenschaft muss es ja wissen denn tatsächlich funken die Gehirne einiger Menschen gewissermaßen auf der selben Wellenlänge.

Ich sag einmal so:

Dafür benötige ich keine Untersuchungen von Hirnforschern. In der USA behaupten diese ,das Freundschaft nicht nur von Faktoren wie Alter, Bildungsniveau und naheliegend betrachtet auch der geographischen Nähe abhängen. Immer wieder wurden Untersuchungen von Forschern durchgeführt - es wurden Fragebogen ausgefüllt, Gehirnaktiven der Probanden geprüft um festzustellen wer auf einer Wellenlänge ist.

Interessante Analysen ergaben sich.

Eine Wellenlänge:

Dieser Ausspruch stammt aus dem Funkverkehr und bedeutet, dass Sender und Empfänger beide auf derselben Frequenz sein müssen, damit man sich versteht und ich finde das auch plausibel, das man ähnliche emotionale Reaktionen auf Sachen hat und sich blendend versteht.

Wozu eine Studie:

Aber was ist schon Wissenschaft wenn mir mein Bauchgefühl sagt wer bei mir auf einer Wellenlänge liegt ?

Es muss funken und fertig.

Was daraus wird liegt an jedem von uns.

Liebe Grüße an alle die für eine gleiche Wellenlänge keine Wissenschaft benötigen.