Was läuft in Deutschland eigentlich während der Pandemie nicht schief?

Am 28.1.2021 erhielt BürgerReporterin Marlies Bluhm endlich die Bestätigung für einen Impftermin ihres Mannes.

Der Termin:

Für den betagten fast 84 jährigen Senior wurde dies ein beschwerlicher Tag. Geimpft werden sollte in der Merkur Spielhalle in Düsseldorf. Zwei Stunden quer durch die Stadt endlich am Ziel und dann?

Ankunft Impfzentrum:

Nichts zu finden im System und die Eheleute Bluhm wurden abgewiesen. Und nun hieß es auf nach Hause wieder quer durch die Stadt. Zuhause angekommen genügte ein Anruf um festzustellen das der Termin sehr wohl vermerkt war. Die Familie Bluhm erhielt nun einen neuen Termin der alte Termin wurde gelöscht.

Auf den Kosten sitzen bleiben?

Beim zweiten Termin werden die Bluhms selbst in die Tasche greifen müssen den Taxischein der Stadt Düsseldorf von 20 Euro werden die Bluhms sicher nicht noch einmal erhalten. Ich frage mich wie geht man mit betagten Menschen in Deutschland um?

Das ist einfach nur frech.

Eine Pleite nach der anderen in diesem Land was die Pandemie betrifft .