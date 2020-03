Welche Auswirkungen hat Corona eigentlich auf Patienten in der Reha – und solche, die sich in der Reha befinden?

Ob Nordbayern oder Nordsee, Rehakliniken nehmen keine Patienten mehr auf. Und die, die vor Ort sind, sind die gezwungen, dort zu bleiben, bis das hochansteckende Virus nicht mehr um sich schlägt?

Corona stellt gänzlich alles auf den Kopf und kaum noch jemand hat seinen frei, für das, was sonst ihm so lebens-wichtig erscheint. Andere Dinge sind plötzlich viel wichtiger geworden, wenn nicht sogar überlebenswichtiger. So dramatisch das auch rüber kommt, aber was jetzt gerade passiert, ist eine einzige Katastrophe, die wir so noch nie erlebt haben. Aber wem "sag" ich das ..

Um aber auf die Reha-Kliniken zurückzukommen. Es wird so weit kommen, dass diese im Notfall als „Akut-Krankenhäuser“ genutzt werden. Bestimmt sind auch schon Schönheitskliniken auf kommende Notsituationen vorbereitet - und größere Praxen gezwungen umzurüsten..

Abwarten was wird. Eine andere Wahl haben wir zur Zeit eh nicht, als uns mit der Situation abzufinden.