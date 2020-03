Barbie, die bekannteste Puppe der Welt, hat Geburtstag. Sieht sie mit 61 Jahren nicht noch verdammt gut aus, die Dauer-Freundin von Ken?

Kein bissl aus der Form geraten, steht sie auf ihren High-Heels wie eine Eins. Also „steif“ und „starr“ mit Wespentaille wie einst.

Zudem steht Barbie aber auch immer noch in der Kritik, obwohl Körperformen doch schon weitaus besser berücksichtigt worden sind. Sogar Frauentypen und Kleidungsstile fanden Berücksichtigung beim Hersteller – und – man möge es kaum für möglich halten, es gibt unter ihnen sogar absolute Burner.

Allerdings fände ich jetzt blöd, die aller hier aufzuähl´n – außerdem, wer will schon mit Barak Obama oder mit einer mehr oder weniger bekannten Porno-Gummipuppe spiel´n?

Apropos spielen. Ich hatte als Kind auch mal so eine Puppe. Dafür, dass sie keine Original-Anfertigung war, wurde sie aber damals schon, in den Sechzigern, mit ziemlich viel Plastik ausgestattet.