Berührende Momente:

Heute am Freitag, den 26 .Februar gedachte die Stadt Bochum den Opfern der Pandemie. Dabei sein, Abschied nehmen das erschien mir wichtig. Seit Beginn der Pandemie starben in Bochum 173 Menschen an und mit Covid-19. Als Zeichen des Gedenkens und der Anteilnahme wurden am heutigen Freitag 173 Lichter auf den Balkon des historischen Rathauses entzündet. 173 Lichter für jedes Leben eins - das letzte gezündet von unseren Oberbürgermeister Thomas Eiskirch.

Angehörige warten.

Hier stehen sie nun die Bochumerinnen und Bochumer und bekunden ihre Anteilnahme und schauen hoch zu den Lichtern. Ein bewegender Moment.

Traurig:

Gestern sprachen wir noch von 169 Verstorbenen heute sind es 173.

Lichter auf dem historischen Balkon.

RIP.

Es waren nur wenige Menschen die hier der Corona -Toten gedachten, meist waren es Angehörige.

Um große Ansammlungen zu vermeiden war kaum etwas in die Medien gelangt.

Oberbürgermeister Eiskirch :

Für jeden Anwesenden fand unser OB Worte der Anteilnahme. Sehr einfühlsam und mit großer Anteilnahme.

Auch mich begrüßte er und wir wechselten ein paar Worte. Er verabschiedete sich bei mir mit den Worten:

Ich gehe nun das letzte Licht anmachen - und ich dachte so bei mir - es wäre schön wenn ein weiteres Licht nicht nötig wäre.

Zum Schluss wird das letzte Licht angezündet. Oberbürgermeister Eiskirch auf dem Balkon unseres historischen Rathauses.

Traurig:

Alleine heute gab es in Bochum vier weitere Pandemie - Tote. Die Inzidenz stieg auch wieder auf 59,8 das kann schon mehr als mutlos machen.

Aber hoffen müssen wir weiter, hoffen das diese Pandemie ein Ende findet.