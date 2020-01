Meine Güte, was für ein Albtraum.

Ein Autofahrer fährt in eine Gruppe junger deutscher Touristen, wodurch sechs junge Urlauber gestorben sind. Elf wurden verletzt und vier von ihnen schwer.

Ich frage mich, wie kommen die Angehörigen mit dieser Katastrophe klar? Wie leid mir das tut, kann ich gar nicht in Worte fassen. Hier tröstende Worte zu finden .. oh mein Gott.

.. und für den Fahrer .. wie geht für ihn das Leben weiter? Wie kann man mit so einer Schuld weiterleben?

Solche Schreckensnachrichten erschüttern mich so sehr, lassen mir einen Schauer nach dem anderen über den Rücken laufen. Wenn ich an die Familien, an die Freunde, Geschwister denke, lieber Gott .. gibt ihnen Kraft.

Ich bin unendlich traurig.