Liegt es an Hygiene - Regeln Maskenpflicht - Abstandsregeln und Kontakt Einschränkungen ? In Bochum sind im letzten Jahr weniger Grippefälle erfasst worden. Vermutlich liegt es am Lockdown während der Pandemie. Weniger Menschen seien zum Arzt gegangen, sagt die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen - Lippe. In den ersten Quartalen 2020 haben die Mediziner in Bochum rund 6.000 mal seltener Grippe -oder Erkältungskrankheiten diagnostiziert als im gleichen Zeitraum 2019. Ich denke:

Maskenpflicht und Abstandsregeln haben die Influenza aufgehalten.