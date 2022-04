Ostereisuche Bochum:

Im Stadtgarten Wattenscheid gibt es in diesen Jahr wieder eine Ostereisuche für Kinder. Dieses mal veranstaltet vom Deutschen Roten Kreuz.

Spaß für Kids:

Am Karsamstag veranstaltet das DRK bei uns in Bochum eine Ostereier - Sammelaktion. Am 16.4 dürfen Kinder im Wattenscheider Stadtgarten insgesamt viertausend bunte Eier suchen . Ein Dankeschön dafür geht an die zahlreiche Sponsoren.

2022 ist hoffentlich das Jahr wo die Tränen der Kids nicht getrocknet werden müssen wie im Jahr 2017.

Trauriger Rückblick auf 2017:

Die Idee der ersten Eiersuche im Bochumer Stadtpark ließ viele Kindertränen fließen. Mitarbeiter des Umwelt-und Grünflächenamts hatten 5.000 Ostereier am frühen Ostersonntag im Stadtpark versteckt. Schon kurz vor 8 waren fast alle Eier von dreisten Dieben stibitzt. Das rief unser Radio Bochum auf den Plan .

So viele Menschen wollten helfen.

Anuschka Fritsche hatte live im Radio gewettet, das die Bochumer es nicht bis 18 Uhr schaffen 98,5 Kilo Schokolade in der Redaktion abzugeben. Aber wir Bochumer hielten zusammen - die Kindertränen wurden mit knapp 400 Kilogramm Süßkram getrocknet.

Die süße Beute wurde im Stadtpark versteckt und tatsächlich solange bewacht bis die kleinen Leckermäulchen alles gefunden hatten. Klar, habe ich auch bei dieser Aktion mitgemacht und ein paar Tränen mit getrocknet. Ordentlich Schokohasen hatte ich im Schlepptau was sonst.

