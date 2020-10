Die Vorwarnstufe ist erreicht.

35,8.

Die Zahlen in Bochum steigen.

Und sie sind so hoch wie nie.

Die Zahl der Corona-Neuinfizierungen in NRW nimmt deutlich zu.

Zwölf Großstädte und Kreise liegen über der ersten Warnstufe von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche.

Droht ab einem Wert von 50 eine erweiterte Maskenpflicht, Sperrstunden und Alkoholverbote?

Bochum:

Der Krisenstab tagte über 3 Stunden und legte einen Stufenplan vor.



Nun kommt es erneut auf jede und jeden von uns an, so die Worte unseres OB Thomas Eiskirch.