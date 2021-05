Radio Bochum:

Der VfL Bochum ist aufgestiegen und jetzt ist Feierlaune. Mit On Air - in einer Sondersendung und einem Party-Mix .

Foto Pixabay.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Drei stunden lang von 18 bis 21 Uhr heißt es heute Aufstiegssendung.

Revue passieren:

Alles, was in den letzten elf Jahren passiert ist beim VfL ,frische Stimmen der Mannschaft aus dem Stadion und Glückwünsche der Promis. Ihr wollt dabei sein ?

Schickt eure emotionalsten, lautesten und schönsten Sprechnachrichten als Reaktion zum Aufstieg.

Wann ?

Ab sofort...

WhatsApp an die +49 1523 1041043.

Ab 21 Uhr gibt es einen extra produzierten Party-Mix.

Foto.

Pixabay

Pixabay hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Wow - ein dreistündiges DJ-Set serviert von dem Bochumer Jan Plonka.

Gibt es später auch zum Downloaden.

Damit ihr Zuhause noch etwas nachfeiern könnt.