Erneut kam es in einem Bochumer Seniorenheim zu einem Corona-Ausbruch. Betroffen ist die Belia-Seniorenresidenz (88 Pflegeplätze) .

Quelle: waz.de

Viele Corona-Fälle in Bochumer Schulen und Kitas:

Die Inzidenz ist bei jungen Bochumer*innen derzeit besonders hoch.

Die 7-Tage-Inzidenz bei Fünf bis Neunjährigen liegt in unserer Stadt bei über 2000.

Viermal so hoch wie zum Ende der letzten Ferien.

21.Januar 2022:

Die 7-Tage - Inzidenz in Bochum liegt heute bei 720,3 (-71)

Corona fordert Bochumer Gesundheitsamt:

Das Bochumer Gesundheitsamt kann bei den steigenden Corona-Infektionszahlen die Kontaktverfolgung kaum noch leisten laut Leiterin Dr. Cordula Kloppe. Das Gesundheitsamt konzentriere sich auf vulnerable Gruppen und versuche, Krankenhäuser und Pflegeheime aufzuarbeiten, um die Situation unter Kontrolle zu behalten. Infizierte Bürger seien gesetzlich verpflichtet sich selbstständig in Quarantäne zu begeben, also ohne Anweisung des Ordnungsamtes.

