Ein Weihnachten ohne Kirche für uns undenkbar.

Schon der Kirchgang am Sonntag Morgen ist und bleibt uns wichtig.

Keine Weihnachts-Messe?

Nun spricht die Kirche von einem Weihnachtsgottesdienst unter Corona-Bedingungen .

Deutlich mehr Gottesdienste sollen angeboten werden um ein entzerren der Besucheraufkommen zu gewährleisten.

Das Infektionsrisiko in Covid-19 Zeiten ist einfach zu groß.

Gedankenspiele für Freiluft-Gottesdienste liegen in der Luft.

Weihnachten heißt es kreativ zu sein.

Unser Fußballstadion halte ich für geeignet. Wo am heutigen Montag 5000 Fans sein dürfen könnte auch ein ökumenischer Gottesdienst am Heiligen Abend möglich sein, oder?

Corona - Weihnacht ist halt anders.

Ökumenische Großkonzepte warum nicht - wo ist man Gott näher als in der freien Natur?

Und bei Schnee kommen wir mit dem Schlitten.

Alleine die Vorstellung finde ich romantisch.

Das Stadion umsäumt von Tannenbäumen und Lichtermeer.

Wunderkerzen statt Pyrotechnik.

Weihnachtslieder live...

Konserve geht auch...

Und klar zahlen wir gerne Eintritt für ein solches Event - für welchen guten Zweck auch immer...

Ach ja ,Weihnachtsgeschichten würde ich sponsern.

In diesem Sinne....