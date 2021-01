Am Wochenende gab es drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Bochum. Seit Beginn der Pandemie sind 102 Bochumerinnen und Bochumer wegen Covid-19 gestorben. Am Sonntag gab es 40 Neuinfektionen in unserer Stadt. Aktuell sind wieder knapp tausend Bochumerinnen und Bochumer infiziert. Die 7-Tage Inzidenz ist wieder gestiegen. Sie liegt bei 124,4.Knapp 4.300 Bochumerinnen und Bochumer sind inzwischen geimpft. Das sind 1.098 mehr als Samstag.

Quelle : Radio Bochum