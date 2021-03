Baltz will Montag aufmachen Click - and Meet heißt es hier. Das Bochumer Unternehmen will nur eine Tür öffnen - dort gibt es eine Rezeption. Die Bochumerinnen und Bochumer sollen sich dann über einen QR - Code beim Rein -und Rausgehen registrieren. Im Moment arbeitet Baltz an den Terminbuchungen und druckt Schilder , sagt Geschäftsführer Andor Baltz. Schön das wir uns bald Wiedersehen sage ich da nur. Von nun an heißt es 300 Bochumerinnen und Bochumer könnten am Montag wieder ins Geschäft.

Und zwar auf Abstand.