Bochum feiert die Zahlen hoch.

Eine Neuerkrankungsrate von 39,0 scheint manchen noch zu niedrig.

Während der Krisenstab unserer Stadt tagt und Bochum auf grünes Licht für einen Stufenplan wartet wird kräftig abgefeiert.

Beamte der Bundespolizei und die Polizei Bochum haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Musikveranstaltung in einem alten Bahnhofsgebäude unweit des Bahnhofs Bochum-Ehrenfeld aufgelöst.

Frage :

Mehr als 200 Teilnehmer und kein Verantwortlicher, wie geht das?

Fünf Bußgeldverfahren wegen unerlaubten Aufenthalt im Gleisbereich war die geringe Ausbeute.

Im Streckenabschnitt musste die Geschwindigkeit der Züge gedrosselt werden.

Ich bin Fassungslos...



Traurig aber Wahr:

Feierlaune in Bochum das ist kein Einzelfall.

Im wahrsten Sinne des Wortes hieß es diesmal,

in vollen Zügen und ungebremst Covid-19 "Welcome".