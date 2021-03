Wenn Mutter Geburtstag feierte wurden die Festvorbereitungen per Telefon besprochen.

1975:

Wir entschieden uns für ein Brunch. Mir selbst schwebte vor dafür Einladungen zu versenden mit lieben Worten und Zeitangabe. ,,Mutter wählte die ,,Mund-zu Mund-Methode." Ihre Einladung würde kurz und bündig sein: ,,Wer kommt, der kommt. Ich bin zu Hause." Der letzte Telefonkontakt ergab:

,,Das Büffet ist geordert ,und der Sekt wird gleich mitgeliefert. Misch dich nicht immer ein hörte ich Muttis warnende Worte. Ehrlich, ich hatte so meine Bedenken denn Mutter konnte oft Chaos verbreiten und zwar mehr als uns lieb war.

Eingemischt:

Der Bekanntenkreis meiner Mutter war trotz hohen Durchschnittsalters auf eine liebenswerte Art trinkfest .Ob sie wohl genug bestellt hatte? Heimlich rief ich den Catering -Service an nur um mich zu vergewissern das nichts schief geht und erlebte eine böse Überraschung . Genug bestellt war schon, aber Mutter hatte ihre Anschriftenänderung nicht mitgeteilt. Um es kurz zu sagen, der kulinarische Hochgenuss wäre mal soeben 20 Kilometer entfernt gelandet. Ich weiß es klingt grausam - aber ich verschwieg meiner Mutter dieses Telefongespräch. Erst als die letzten Gäste eintrafen stellte ich die Frage ob sie an die aktuelle Anschrift gedacht hätte. Mutter wurde kreidebleich bis zu dem Moment als es heftig klingelte. Klar, kam alles pünktlich an, Brunch, Sekt und noch mehr Gäste. Mein Mann war Empfangschef und Butler zugleich, mir fiel die Aufgabe zu, mit einem Gläschen Sekt von Tisch zu Tisch zu gehen und eventuelle Gesprächslücken zu überbrücken. Es war wirklich ein wunderschöner Tag mit 30 Gästen und 35 Flaschen Sekt die auch tatsächlich bis zum letzten Schluck getrunken wurden. Kaum zu glauben aber wahr.

Übrigens:

Von da an war ich für die Bestellungen zuständig denn der Sekt entpuppte sich ,als ein Getränk für Gourmets den Mutter wegen des klangvollen Namens gewählt hatte. Fragt bitte nicht nach der Rechnung denn die war weniger prickelnd.

Irgendwo liegt sie noch - denn bei ihr wich sämtliche Farbe aus meinem Gesicht.