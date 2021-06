700 Jahre Geburtstag :

Ein rundes Jubiläum ist immer ein schöner Grund zu feiern. 

2021 ist das ganz besonderes Jahr f√ľr uns ....

Bochumer *innen.

700 Jahre ist es her als Graf Engelbert II eine Urkunde √ľberreichte ,die Bochum erweiterte Marktrechte einr√§umte.

Ein Meilenstein in der Geschichte unserer Stadt.

Bochum feiert:

Bochum hat Bock und ist voller Ideen in schwierigen Zeiten.

Start:

Am Rathaus in Bochum wird der Zeit -Tunnel zum 700.Geburtstag unserer Stadt die Bochumer Stadtgeschichte als Wimmelbild Revue passieren lassen. Ihr findet den 12 Meter langen blauen Tunnel direkt am Rathaus-Vorplatz. Einzelne Momente lassen dich auf eine Zeitreise gehen die sch√∂ner nicht sein kann. Gestaltet hat das Wimmelbild der K√ľnstler Christoph Braun.

Er hat auch an den Werner-und Käptn Blaubär Filmen mitgearbeitet.

Bis zur Festwoche im September bleibt der Zeit-Tunnel .

Eine prima Idee...