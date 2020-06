Lebenswünsche.

Fliegen lernen. auswandern, Traumjob finden, berühmt werden ,ein Haus bauen,

Familie gründen oder doch nur die Welt retten?

Ein Buch schreiben, ein Hollywoodstar werden oder aussehen wie ein Topmodel .

Jeder hat so seine Träume - nur das Leben übernimmt letztlich die Regie.

Als Kind wollte ich immer meinen Vater heiraten, später einen Brad Pitt Verschnitt.

Ich wollte hohe Berge besteigen, die Welt sehen, und einfach nur "Aussteigen".

Aber da war der sichere Job, die Familie und tausend andere Gründe.

Aber ausgeträumt habe ich noch lange nicht.

So ist das mit den Träumen, sie begleiten uns ein Leben lang.

Manche meiner Träume haben ihr Gesicht verändert, während sich das Alter

bemerkbar machte.

Traum zerstört, durch Corona.

2020 war …

nicht Zuhause sein.

2020 war … nicht Zuhause sein. hochgeladen von Gudrun Wirbitzky

Ich wünschte mir mein Traumgewicht zurück, vergeblich.

Wäre gerne wieder flotter und jünger, vergeblich.

Lebensträume:

Meine Lebensträume sind langfristig wiederkehrend, intensiv und natürlich stets

positiv.

Lebensträume gehen uns alle an, weil es in jeden Leben etwas gibt was unerfüllt ist.

Unerfüllt ,obwohl du sicher glücklich bist.

Wusstest du das die meisten Träume scheitern obwohl sie erfüllbar sind?

Oft ist es einfach nur Bequemlichkeit wie bei mir.

Erzählst du mir deinen Lebenstraum?

Machst du mit bei unserer kleinen BürgerReporter Runde in Corona-Zeiten?

Klar, habe ich wieder Preise, ein paar geschnorrt ,ein paar sponsere ich.

Wir starten ab sofort :

Schreib deinen Lebenstraum unter Kommentare.

Hier findest du auch bald meine Sehnsucht.

Relaxen bis der Arzt kommt?

hochgeladen von Gudrun Wirbitzky

Start ab sofort.

Unsere kleine Aktion dauert bis Freitag den 26.6.2020.

24:00Uhr.

Danach lässt du mir 8-10 Tage Zeit zum versenden der Preise .

3 Haupt - Gewinner gibt es auf jeden Fall.

Rest ????????

Los geht es ...

Ich bin so gespannt auf euren Lebenstraum.

Denkt daran:

Es geht nicht um erfüllte Wünsche - sondern um unerfüllte - die du vielleicht längst

vergessen hast.