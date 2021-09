China:

Kinder, die sich mit Corona infizieren sollen sich allein isolieren.

Fassungslos:

Ein Vierjähriger allein in einem Krankenhaus. Der Kleine ist mit Covid-19 infiziert von den Behörden in die Isolation geschickt .

China isoliert Kleinkinder:

Der Vierjährige ist nicht das einzige Kind das wie ein Astronaut in einem Schutzanzug mit verhüllten Gesicht allein durch die Krankenhausflure streift.

>> Das tut im Herzen weh<<.

Der Beweis:

Es ist das Video einer Krankenschwester die voller Entsetzen einen Krankenwagen voller unbegleiteter Kinder ankommen sah. Ein Video das zeigt welche knallharte Strategie der chinesische Staat gegen das Virus Sars-CoV-2 fährt. Eine Null-Covid-Politik, die auch vor Kinderseelchen kein Halt macht.

Wir schauen nach China:

Unser Blick geht nach Putian südliche Provinz Fujian das Verwaltungsgebiet mit etwa 3,2 Millionen Einwohner.

Nachdem in Putian mehre Neuinfektionen mit der Delta-Variante auftraten, hatten die Chinesischen Behörden die Millionenstadt abgeriegelt und das öffentliche Leben eingestellt. Massentests wurden angeordnet- Menschen isoliert- und zwar nicht nur in häuslicher Quarantäne.

Kinder mussten ihr Zuhause verlassen und allein in die Kliniken.

Pandemie in Deutschland:

Ich überlege gerade ob es mit den Einschränkungen in Deutschland wirklich so arg ist wenn ich höre/lese was in der Welt so los ist.

Ich denke nicht...

Über den Tellerrand geschaut wird uns doch ganz anders oder?

Kinder allein mit Covid-19 nur mit dem Klinikpersonal - ohne ihre Lieben das stelle ich mir furchtbar vor. Bei uns hieße es zunächst zu Hause bleiben bei einem Positivtest in China läuft das scheinbar ganz anders.

Die armen Kinder...

