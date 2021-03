Mit einem Klick richtig Ac(k)tion haben?

Nix da ...

sparen war gestern.

Umständlich und für nur 15 Minuten Einlass ....

nee Danke.

ACTION

App herunterladen, Name Anschrift, Mail.

Dann Termin suchen.

Gerade gewählt:

weg.

Nächsten gewählt wieder weg.

Oh....

neeeeee.

15 Minuten ausgiebig Shoppen?

Nein, danke.

Ich verzichte auf Action.

Bis ich am Ende des ersten Ganges wäre ist ja schon Halbzeit.

Aussuchen im Galopp, hetzen nee....

Vor einer Filiale im Bochumer- Norden sammeln sich inzwischen viele Menschen.

Und alle pochen ratlos auf ihren Smartphone herum.

Oh. weh.

Warst du endlich mit allen Daten durch war dein Wunsch - Termin nicht mehr zu haben, weil ...

"Online" kann man ja auch.

Die Hälfte der Kunden ging verärgert gleich wieder nach Hause.

Kleiner Tipp für Schnäppchenjäger :

Online von zu Hause buchen und 2 Termine in Folge wählen falls du etwas Zeit benötigst.

Für mich allerdings heißt es ,nee muss ich alles nicht mehr haben.

So geil ist mein Geiz nicht.