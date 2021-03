Nach einem Corona -Ausbruch in einem Kindergarten in Geislingen an der Steige in Baden- Württemberg müssen etwa 200 Menschen in Quarantäne. Bei insgesamt neun Kindern und Erziehern aus mehreren Gruppen des Kindergartens sei das Coronavirus nachgewiesen worden, teilte das Landratsamt Göttingen am Samstag mit. Zudem sei das Coronavirus bereits in mindesten fünf Fällen im familiären Umfeld einiger Kindergartenkinder entdeckt worden - auch in mutierter Form.