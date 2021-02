Der SPD - Gesundheitsexperte Karl Lauterbach äußert die Hoffnung, dass sich mit dem Impfstoff von Pfizer und Biontech eine Herdenimmunität erreichen lässt. Im Gespräch mit ,,Bild am Sonntag" verweist er auf eine Studie des israelischen Gesundheitsministerium und von Pfitzer.

,,Die Auswertungen seien von großer Bedeutung und gebe erste klare Hinweise das man sich nach der Impfung nicht ansteckt und auch nicht ansteckend ist." Laut Studie sinkt das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs nach zwei Impfdosen um 95,8 Prozent. In 98 Prozent der Fälle verhindere der Impfstoff Fieber und Atemprobleme. 98,9 Prozent der Fälle führe eine Infektion mit Sars-Co-2 nach der Impfung nicht zur Einweisung ins Krankenhaus oder zum Tod.

Die Untersuchung basiert auf Daten von 1,7 Millionen Geimpften. Israel, das eine Bevölkerung von 9,3 Millionen Menschen hat, fährt eines der ehrgeizigsten Impfprogramme der Welt. Regierungschef Netanjahu erwartet ,das in 2 Wochen 95 Prozent der Bürger ab dem Alter von 50 Jahren geimpft sein werden. Die Daten zeigen einen signifikanten Rückgang der Krankheits-und Todesfälle so Professor Chesi Levy der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums. Diese Nachricht würde die Rückkehr zum normalen Leben ermöglichen.

Vergleich:

Deutschland hat etwa neun mal so viele Einwohner wie Israel. Dort erhielten bisher knapp 3,2 Millionen ihre Erstimpfung und knapp 1,7 Millionen ihre zweite Impfung.

Erste Erleichterungen für Geimpfte:

Wobei wir bei der Zwei - Klassen Gesellschaft wären.

Grüner Pass für Geimpfte.

Fitness-Studios, Hotels, Theater oder Sportereignisse dürfen besucht werden.

Quelle: Bild am Sonntag