2.November 2020



Diese Corona - Zahlen sind ein trauriger Rekord :

Weltweit 1,2 Millionen Todesopfer im Zusammenhang mit COVID - 19 die kumulierte Zahl der bestätigten Fälle der Lungenerkrankung beläuft sich bis zum heutigen Tag auf 46,5 Millionen.

Corona gibt es nicht?

Eine durchschnittliche Letalitätsrate von durchschnittlich circa 2,6 Prozent.

Das zugrunde liegende Coronavirus hält unsere Welt in Atem und ist inzwischen auf 185 Länder ausgebreitet.

Dabei war Corona doch so weit weg als am 31.12.2019 über das WHO-Länderbüro China über eine unbekannte Lungenerkrankung informierte. In der Millionenmetropole Wuhan der ursprüngliche Infektionsort - ein Großhandelsmarkt für Meeresfrüchte und Fische - soll den Virus in kürzester Zeit in Nachbarschaftsländer und in die weite Welt getragen haben.

Als ich das erste mal von Coronaviren hörte glaubte ich sie seien ganz weit entfernt .

Ich erinnere mich wie sehr ich die Menschen bedauerte die erkrankten und starben.

Wuhan war weit weg und manch einer dachte der Virus käme bei uns nie an.

Eine Pandemie in der ganzen Welt?

Kein Mensch hätte je gedacht das ein Virus innerhalb kürzester Zeit so viele Grenzen überschreitet.

Heute stecken wir mitten in dieser Pandemie und beklagen mehr als eine Million Tote weltweit .

Niemand hätte das je geglaubt.

Inzwischen ist Covid-19 Alltag geworden und unserer aller Leben hat sich von jetzt auf gleich verändert.

Wir tragen Maske, leben mit Einschränkungen beinahe Kontaktlos und mit der Sorge zu erkranken.

Sorge um Job und Existenz bestimmen bei vielen den Alltag.

Auch die Sorglosigkeit unserer Mitmenschen lässt uns oft verzweifeln.

Es gibt noch immer noch Menschen unter uns, Menschen die Corona leugnen.

Wir alle müssten es besser wissen .

Die Nummer eins :

In der USA starben mehr als 230.000 Menschen am Corona - Virus ,damit verzeichnet das Land weltweit die Höchste Todesrate und auch dort ist der eine oder andere der sagt ....

Deutschland:

Wir erleben zur Zeit einen Lockdown light und unser Leben ist anders als gewohnt.

Aber wir haben Hoffnung das es weiter geht wenn wir nur einsehen das es Corona gibt .