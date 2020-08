Weltweit :

Die 25 - Millionen-Marke ist längst überschritten und das sind nur die nachgewiesenen Corona-Infektionen. Wie mag die Dunkelziffer aussehen frage ich mich ?

Weltweit:

850.000 Menschen starben an Covid-19. In unserem Land verbreitet sich der Virus aktuell vor allem bei jüngeren Leuten. 785 neue Infektionen meldet das Robert-Koch - Institut am Sonntag. 241.771 Menschen in Deutschland haben sich nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert.9295 Tote sind zu beklagen.

Aber wie sieht es anderswo

aus? Brasilien hat 120.000 Corona-Tote bereits überschritten, 3,8 Millionen Menschen infiziert?

Traurige Bilanz:

In Brasilien häufen sich die Massengräber.

Die USA mit 182.000 Toten gehört zu den Spitzenreitern der Pandemie.

Covid-19 gibt es nicht ?

Ich denke gerade über die Zweifler nach die Covid-19 leugnen, verdrängen einfach ignorieren.

Vielleicht würde es helfen sich das Elend der Welt vor Augen zu halten.

Eins ist sicher:

Massengräber lügen nicht .

Quelle: Funke Medien