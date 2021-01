Meldungen ,wie sie nur die Corona - Pandemie schreibt :

In Düsseldorf hat das Ordnungsamt eine Corona-Party aufgelöst - in einer Apotheke.

Gegen 20 Uhr feierten 8 Personen - die ohne Maske fröhlich einen bunten Abend entgegen sahen.

Das wird Nebenwirkungen haben und diesmal fragen wir nicht unseren Arzt oder Apotheker sondern das Ordnungsamt.

Ebenfalls in Düsseldorf :

Treffen in einer Kneipe in Rath, fünf Gäste Zocken und Qualmen. Klar, ist da der Mund -Nasenschutz einfach zu viel. Außerdem fand das Ordnungsamt zwei Wett - Terminals und zwei Geldspielegeräte.

In Dortmund gab es eine nachmittägliche Büro - Party. 16 Personen, Stimmung ,Konfetti. Untermalt mit ohrenbetäubender Musik, Essen und Alkohol satt. Es hagelte Ordnungswidrigkeiten und ein Handy wurde eingezogen. Eine Frau soll die Polizisten bei ihrem Einsatz mit der Kamera aufgenommen haben. Die anschließende Szene war dann wohl Filmreif die Möchtegernfilmerin lief vor den Beamten davon.

Während wir brav zu Hause bleiben ist woanders die Sau los.

Welcome : Covid19.

Quelle: wa.de