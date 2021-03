Wattenscheid:

Ein privates Corona-Testzentrum wurde kürzlich am WTC-Fitnesscamp an der Isenbrockstrasse 15 errichtet. Hier werden PCR und Schnelltests angeboten. Die aktuellen Gratisschnelltest Möglichkeiten im Bereich Bochum sind nun zusätzlich zum Stand Bochum-Harpen auch nun in Westenfeld möglich. Durchführung und Auswertung der Tests erfolgen laut Betreiber durch geschultes Personal unter ärztlicher Aufsicht montags bis Freitags 7 bis 20 Uhr, samstags 8 bis 20 Uhr .Anmeldungen/Informationen unter www.coronatest.eu.com