Während in China die Zahl der Neuinfektionen steigt, wenn auch etwas langsamer, gibt es in Bayern zwei weitere Infektionen, heißt es in den Nachrichten.

Da die neuen Infektionen in Bayern im Zusammenhang mit einem Autozulieferer stehen sollen, unterhielten wir uns in der Gesprächsrunde, ob eventuell auch ein Zusammenhang mit China-Import-Ware bestehen könnte.

Nicht, dass ich mich zu weit aus dem Fenster und schon gar nicht aus dem Schaufenster des Ladens lehnen möchte, der nahezu überquillt von „Made-in-China“ Produkten - immerhin gibt es unzählige davon. Aber könnte es nicht sein, brachte ein Teilnehmer ein, dass die von Menschenhand verpackte Ware, welche in Kartons über die Meere zu uns gelangt, mit Viren belastet ist?

Wenn ich mir auch nicht vorstellen kann .. oder anders formuliert, ich will mir gar nicht vorstellen, dass mit dem Import von Deko und Co. (Klamotten und so) ein Transfer-Virus auf die Reise geht und damit Ansteckungsgefahr besteht.