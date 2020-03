Corona- Virus

Reagiert hat auch die Kirche.

Verzicht auf Gemeinschaftskelche beim Abendmahl und der Friedensgruß -

der Friede sei mit dir - uns einander die Hand reichen - blieb heute aus.

Sich ansehen und freundlich zunicken war angesagt.

Zurückhaltung am Weihwasserbecken wurde heute ebenfalls empfohlen.

Ein Hinweisschild war erklärend aufgestellt.

Trotz Corona,unsere Kirche war bestens besucht.

Auffällig war für mich allerdings das ein asiatisches Paar allein in der

Kirchbank saß und auch die Reihe davor leer blieb.

Ansonsten jeder Platz besetzt das hat mich doch sehr nachdenklich

gemacht.

Zufall oder sind wir so ängstlich?