Deutschland hat weiterhin mit der Corona - Pandemie zu kämpfen. Der Lockdown wird deshalb verlängert. Ab Montag gelten verschärfte Maßnahmen auch in Bayern. Erste Friedhöfe spüren die Folgen der Pandemie. So kommt Nürnberg als Corona - Hotspot mit den Bestattungen nicht mehr hinterher. Der Chef der Nürnberger Friedhofsverwalter teilte Bild mit das man mit Einäscherungen und Urnenbeisetzungen auf Grenzen stößt . Am vergangenen Donnerstag habe es 100 Einlieferungen im Krematorium gegeben. Es werden Nachtschichten im Krematorium eingelegt .Aber nicht alle Toten konnten verbrannt werden. Das hat Folgen für die Lagerung der Toten in den Kühlräumen. Bei der Nürnberger Friedhofsverwaltung reichen die 240 Plätze hinten und vorne nicht mehr aus. Inzwischen werden zusätzliche Kühlcontainer angeschafft - in ihnen können 80 weitere Tote gelagert werden. Urnenbeisetzungen sind im übrigen auf unbestimmte Zeit verschoben -Erdbestattungen gehen in jedem Fall vor.

Aber auch die Bestatter haben Probleme:

,,Wir schaffen das bald nicht mehr"

Dieser Hilferuf kommt aus Meißen in Sachsen. Volle Leichenhallen, die Gänge zugestellt. Die Mitarbeiter versuchen, dem Totenstau Herr zu werden. Die zweite Corona- Welle bringt auch hier die Mitarbeiter an ihre Grenzen.

Auch in NRW werden die Kühlhäuser knapp - Bestatter arbeiten rund um die Uhr . Die Auflagen sind groß und Zeitintensiv.

Informationen des RKI für Bestatter .

Es existieren keine Daten zur Ansteckungsgefahr von Covid-19- Verstorbenen. Aus diesem Grund muss ein infizierter Verstorbener als ansteckend angesehen werden.

Bei direkten Kontakt sind Barriere -Maßnahmen ( Einweghandschuhe, Schürze und Schutzkittel erforderlich. Mund - Nasen -und Augenschutz ,Händehygiene ,Flächen -Desinfektion, Abwasser und Abfallentsorgung wie bei infektiösen Verstorbenen .

Update vom 9. Januar 22.33 Uhr.

