Am gestrigen Freitag gab es 13-Corona-Neuinfektionen.

Der ansteigende Trend der letzten Tage ist ungebrochen.

Aktuell sind 95 Bochumer mit dem Virus infiziert.

18 davon werden in Krankenhäusern behandelt ,zwei Intensiv.

530 Bochumer sind zur Zeit in Quarantäne.

Seit Beginn der Pandemie verzeichnete Bochum 750 bestätigte

Corona-Fälle.

Gute Nachrichten aus dem Bochumer Augusta-Krankenhaus hier

hat sich die Lage weiterhin stabilisiert.

Info:

Radio Bochum