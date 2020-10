Die Anzahl der Bochumer die an Covid-19 verstorben sind ,hat sich um 2 auf 31 erhöht.

Eine Person starb an dem Virus eine andere mit dem Virus.

Quelle: Stadt Bochum

Beide Personen waren älter und starben im Krankenhaus.

Am Montag waren es noch 25. Menschen ,die an dem Virus und vier, die mit dem Virus gestorben waren.

Zur Zeit befinden sich 2028 Bochumer in Quarantäne. 47 Infizierte werden Stationär behandelt, Zwölf Intensiv.