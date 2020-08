Weil zwei Corona-Fälle bekannt wurden ,müssen zwei Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern den Schulbetrieb wieder einstellen.

Betroffen ist das Goethe-Gymnasium in Ludwigslust ,wo eine Lehrkraft positiv getestet wurde und die Ostsee-Grundschule - Müritz an dieser ist demnach ein Schüler infiziert.

Solange der Coronavirus nicht bekämpft ist und solange es keinen Impfstoff gibt ,werden das wohl Tages-News sein, gewöhnen wir uns dran.

Es ist noch nicht vorbei.