Corona in Mönchengladbach - 70 Drittklässler in Quarantäne.

Wie die Stadt Mönchengladbach am Samstagabend mitteilte, ist eine Lehrkraft mit dem Coronavirus infiziert.

Damit ist die Gesamtzahl der Corona-Infizierungen mit Bezug auf

Mönchengladbach auf drei gestiegen.

Bis zum 15.März wird es in der Grundschule mitsamt eines dazugehörigen

Teilstandorts kein Unterricht stattfinden.

Rund 70 Schüler und 30 Personen des Schulpersonals befinden sich in

häuslicher Quarantäne.