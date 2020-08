Genesende, wenn ich das schon lese...

Sieht "fit" so aus?

Mediziner haben längst erkannt das Menschen, auch die nicht schwer an Covid-19 erkrankt waren, erhebliche Folgeschäden davon tragen können.

Dabei ist nicht nur die Lunge betroffen.

Noch Monate nach dem Ausbruch ist bei vielen Patienten ein normales Leben nicht möglich.

Manch einer leidet unter Atemnot, andere Kopfschmerzen, große Müdigkeit .

Eingeschränkte Leistungsfähigkeit, Ermattung der oberen und unteren Extremitäten werden beklagt.

Ein Mattigkeitssyndrom das Rätsel auf gibt.

Covid-19:

Sogar Spitzensportler, die einen milden Verlauf hatten, können plötzlich kaum noch Treppen steigen.

Fakt ist:

Die meisten Genesenden fühlen sich alles andere als "genesen".

Obduktionen von Covid-19 Toten ergaben das viele Organe angegriffen waren und nicht nur die Lunge.

Genesende:

So steht es in vielen deutschen Statistiken in Fallzahl-Tabellen .

Doch "fit" heißt das wohl eher nicht.

Übrigens, die Uniklinik Augsburg veröffentlichte kürzlich Bilder von Lungen nach Obduktionen.

Ein erschreckender Anblick, löchrig wie ein Schwamm.

Eine Folge des Virus...

Anmerkung;

Mich persönlich überrascht es das viele von uns recht leger mit dem Virus umgehen angesichts solcher Tatsachen.

Studie:

Eine britische Studie spricht von erheblichen Spätfolgen.

Gehirnhautentzündungen ,Schlaganfällen,Hirnfunktionsstörungen und Psychosen.

Coronavirus kann also letztlich jede Zelle des Körpers befallen so eine Info der Technischen Universität München rechts der Isar.

Unzweifelhaft ist Covid-19 eine Systemerkrankung so Christoph Spinner Infektiologe und Oberarzt .

Deshalb denke ich ....

"Genesend " sieht anders aus.