Nein, das Coronavirus wird nicht verschwinden aber trotzdem gibt es Hoffnung, dass die endemische Phase noch in diesem Jahr beginnen wird. Wo die Omikron-Variante sich bereits mehr als breit gemacht hat, schießen die Neuinfektionen geradezu in die Höhe. Trotz spürbarer Einschränkungen im täglichen Leben besteht wieder Hoffnung auf mehr Normalität.

Tyra Grove Krause im Gespräch:

Wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante könnte das Ende der Pandemie in Sicht sein. In der darauffolgenden endemischen Phase wird der Virus unser Leben nicht mehr so Radikal bestimmen. In der endemischen Phase ist Sars-CoV-2 zwar immer noch allgegenwärtig ,aber bedingt durch Impfung oder durchgemachte Infektion besteht ein gewisser Immunschutz. Experten sprechen vom Übergang der Pandemie in eine Endemie. Dänemarks Top-Expertin die Epidemiologin und Direktorin des staatlichen Forschungslabors SSI in Dänemark Tyra Grove Krause spricht im dänischen Fernsehsender TV2 über die bevorstehende Rückkehr zur Normalität.

Ende der Pandemie:

Die Pandemie in Dänemark sei in zwei Monaten vorbei. Die Expertin stützt sich auf eine Studie, wonach bei der Omikron-Variante nur etwa halb so viele Menschen im Krankenhaus behandelt werden müssen wie bei der Delta-Variante.

Quelle:

RND