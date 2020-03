Was habe ich gegrinst, über die Äußerung einer älteren Dame, die mit mir und zwei anderen Frauen vor der Apotheke darauf warteten, nacheinander eintreten zu dürfen.

In einem Gespräch verkürzten wir uns die Wartezeit und unterhielten uns, nicht wie sonst üblich über Gott und die Welt, sondern über den Corona-Virus, das ausgegangene Mehl im Supermarkt, über das liebe Geld und mit einer Selbstverständlichkeit über Klopapier, als wäre es das Natürlichste der Welt.

Menschlich gesehen, ist es ja auch so. Toilettenpapier braucht jeder Mensch, der eine mehr, der andere weniger.

Was passiert, wenn Menschen sehr viel davon benötigen, das erleben wir ja gerade - die Regale sind leer.

Verblüfft über den Po-Papier-Notstand, der derzeit in allen Geschäften herrscht, meinte die ältere Dame „Das Klopapier ist deshalb so gefragt, weil die sich alle vor Angst besch…..“ - ihr wisst schon.

Unverdrossen machte sie weiter in ihrem Umgangston und meinte, ´wenn die sich mal um die Umwelt so besch… hätten. Aber da ist das große Auto´chen wichtiger und der Urlaub in ferne Länder und die Klamotten`.

Ich hielt inne - harkte erst ein, als sie sich Luft machte über die wilden Müllkippen, den überall herumliegenden Müll und den armen Baum vorm „Netto“, der täglich Unmassen von Zigarettenkippen fressen muss.

Wie auch immer – wer muss der muss, und dafür braucht man Toiletten-Papier.