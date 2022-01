Der Morgen danach:

Heute ist er der große Tag ich habe es gerade vernommen. Sämtliche Medien überschlagen sich. Corona ist Geschichte. Vom heutigen Tag an ist die Alltags-Maske Schnee von Gestern. Wir kennen keine Regeln mehr. 95 Prozent der Bevölkerung in unserem Land ist geimpft. Man darf wieder umarmen, sich treffen, ,ich werde es gerne tun ,aber sicher mit einem Gefühl der Unsicherheit.

Es ist zu viel geschehen in der Vergangenheit, ein Stück Gemeinsamkeit ging verloren.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Der frühe Blick:

Ich schaue in den Spiegel und sehe immer noch mich aber irgendwie auch wieder nicht. Meine Spontanität hat gelitten, mein Lachen ist weniger geworden und ganz die alte werde ich wohl nie wieder sein, oder doch? In den Medien zeigen sich die Menschen glückstrahlend dicht an dicht. Ich denke an den heutigen Abend ich werde Menschen treffen die ich ewig nicht gesehen habe. Virtuell kontaktet das war es.

Alles auf den Weg:

Ich hoffe das es alle ohne große seelische Blessuren geschafft haben. Einige Plätze werden leer bleiben Covid-19 war grausam.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Ich gehe zum Fenster, der Schnee fällt in dicken Flocken, ein richtig grauer Wintertag, der mich eigentlich schon am Morgen müde macht. Leichter Nebel versperrt mir die Aussicht aus dem Fenster, die Schneeflocken malen die angelaufenen Scheiben zu einer Winterlandschaft. Früher, als wir Kinder waren, gab es bei frostigen Winternächten herrliche Eisgebilde. Warum denke ich gerade jetzt daran?

Foto:

Marlies Bluhm

Marlies Bluhm hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Irgendetwas stimmt da nicht:

Heute habe ich das Gefühl durch die Zeit gereist zu sein warum auch immer. Egal, ich fühle mich so wunderbar befreit und sorglos.

Man wird doch wohl noch Träumen dürfen:

Plötzlich wird es laut, sehr laut, ich drehe mich um gnadenlos rasselt der Wecker. Aus der Küche höre ich etwas scheppern im Hintergrund trällert Radio Bochum und ich begreife...

Hier stimmt etwas nicht:

Mein Mann pfeift fröhlich vor sich hin und ruft mir zu:

Schatz, du bist spät dran. Vergiss dein EU-Covid-19 Impfzertifikat deinen Ausweis und deinen Mund-Nasenschutz nicht. Wacker wir müssen los.

Oh, nee.

Ich habe das alles nur geträumt?

Kurz nachgedacht:

Ich ziehe mir das Zudeckbett über die Ohren und beschließe nicht aufzustehen bis dieser Sch....

vorbei ist.

Macht ihr mit?